Vivid, arriva in Italia piattaforma banking e investimenti che insegna a far crescere risparmi (Di giovedì 8 aprile 2021) Vivid, start up che unisce banking e investimenti in un’unica app, sbarca oggi in Italia. La fintech nata a Berlino punta a convincere gli Italiani dell’importanza di far crescere i propri risparmi, offrendo loro un modo sicuro e senza rischi di approcciarsi per la prima volta agli investimenti. Secondo le ultime stime dell’Abi, oltre 1.746 miliardi di euro sono oggi depositati nei conti correnti dei risparmiatori Italiani: una cifra molto elevata, segno della storica propensione al risparmio del nostro paese, ma anche della scarsa dimestichezza con gli investimenti che porta molti cittadini a tenere fermi i soldi sul proprio conto. Un fenomeno accentuato dalla pandemia, con il clima ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021), start up che uniscein un’unica app, sbarca oggi in. La fintech nata a Berlino punta a convincere glini dell’importanza di fari propri, offrendo loro un modo sicuro e senza rischi di approcciarsi per la prima volta agli. Secondo le ultime stime dell’Abi, oltre 1.746 miliardi di euro sono oggi depositati nei conti correnti deiatorini: una cifra molto elevata, segno della storica propensione alo del nostro paese, ma anche della scarsa dimestichezza con gliche porta molti cittadini a tenere fermi i soldi sul proprio conto. Un fenomeno accentuato dalla pandemia, con il clima ...

