Violenze sessuali su minori e lesioni personali | arrestato dai carabinieri 29enne aquilano

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Violenza sessuale su un minore e. Sono le accuse rivolte daidel nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila nei confronti di un, che è stato. In base a quanto reso noto dai militari, ilfrequentava assiduamente alcuni luoghi di ritrovo dove i più giovani praticano sport, per avvicinare gli adolescenti e rivolgere loro “attenzioni particolari”. Inoltre, essendo un assiduo consumatore di alcool e droghe leggere, sempre in base all'accusa, si inseriva nei gruppi dei più giovani e avvicinava persino bambini con le scuse più banali, tentando in alcuni casi di offrire alcool o droga. Ihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in regime di arresti ...

