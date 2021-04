Vino, Ismea: settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020 (Di giovedì 8 aprile 2021) Un settore colpito dal blocco quasi totale dell’Horeca ma che ha saputo resistere alla crisi innescata dalla pandemia mostrando un’indubbia resilienza rispetto all’inedita sfida del 2020. Questo lo scenario del mondo del Vino tracciato dall’Ismea nel report ‘Fabbisogni e strumenti di intervento nel settore vitivinicolo Italiano alla luce degli obiettivi della nuova Pac’, che fornisce un’analisi della struttura e della posizione competitiva del comparto, che vede l’Italia come primo produttore mondiale, secondo esportatore e terzo consumatore. E anche nel 2020 l’Italia sembra confermare la premiership a livello di produzione mondiale con volumi che, secondo i primi dati, sembrano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Undal blocco quasi totale dell’Horeca ma che ha saputo resistere alla crisi innescata dallamostrando un’indubbia resilienza rispetto all’inedita sfida del. Questo lo scenario del mondo deltracciato dall’nel report ‘Fabbisogni e strumenti di intervento nelvitivinicolono alla luce degli obiettivi della nuova Pac’, che fornisce un’analisi della struttura e della posizione competitiva del comparto, che vede l’come primo produttore mondiale, secondo esportatore e terzo consumatore. E anche nell’sembra confermare la premiership a livello dimondiale con volumi che, secondo i primi dati, sembrano ...

