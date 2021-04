VINICIUS, UNA CLASSE REAL (Di giovedì 8 aprile 2021) Una nuova rinascita per VINICIUS Junior. L’esterno brasiliano del REAL Madrid ha schiantato il Liverpool martedì sera con una doppietta che proietta i Blancos vicini alla semifinale di Champions League. Negli ultimi tempi non aveva convinto e, soprattutto, faticava a segnare con continuità. Il ritorno di Zidane sulla panchina madridista gli ha fatto bene. Titolare fisso nel tridente con Benzema e Asensio e una fiducia finora ripagata. Un’investimento che si può dire ripagato, infatti il REAL lo acquistò dal Flamengo per 45 milioni quando aveva ancora 18 anni. Il suo talento però si è visto subito mostrando giocate su giocate prima al Castilla, poi in prima squadra. La squadra va fino al suo infortunio durante il match di ritorno in Champions League contro l’Ajax di due anni fa, partita che il REAL perse malamente, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Una nuova rinascita perJunior. L’esterno brasiliano delMadrid ha schiantato il Liverpool martedì sera con una doppietta che proietta i Blancos vicini alla semifinale di Champions League. Negli ultimi tempi non aveva convinto e, soprattutto, faticava a segnare con continuità. Il ritorno di Zidane sulla panchina madridista gli ha fatto bene. Titolare fisso nel tridente con Benzema e Asensio e una fiducia finora ripagata. Un’investimento che si può dire ripagato, infatti illo acquistò dal Flamengo per 45 milioni quando aveva ancora 18 anni. Il suo talento però si è visto subito mostrando giocate su giocate prima al Castilla, poi in prima squadra. La squadra va fino al suo infortunio durante il match di ritorno in Champions League contro l’Ajax di due anni fa, partita che ilperse malamente, ...

