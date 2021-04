Villeneuve: "Il vero pericolo di Leclerc? Si chiama Sainz" (Di giovedì 8 aprile 2021) All'alba dei 50 anni Jacques Villeneuve come sempre non perde la sua onestà intellettuale. Dopo i test pre - stagionali e il GP in Bahrain , il primo del Mondiale 2021 di F1 , è pronto a fare un primo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) All'alba dei 50 anni Jacquescome sempre non perde la sua onestà intellettuale. Dopo i test pre - stagionali e il GP in Bahrain , il primo del Mondiale 2021 di F1 , è pronto a fare un primo ...

Advertising

Mterryf1 : RT @F1Daviderusso: Villeneuve: 'Per Charles #Leclerc il vero pericolo è #Sainz. Perché Carlos non è mai stato in un team così importante, s… - F1Daviderusso : Villeneuve: 'Per Charles #Leclerc il vero pericolo è #Sainz. Perché Carlos non è mai stato in un team così importan… - ClubAlfaIt : Jacques Villeneuve: “il vero pericolo per Leclerc è Sainz” #Formula1 - MotoriNews24 : F1, senti Jacques Villeneuve: “Per Leclerc il vero pericolo è Sainz” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Villeneuve: 'Ferrari migliorata. Per Leclerc il vero pericolo è Sainz' #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Villeneuve vero Villeneuve: "Il vero pericolo di Leclerc? Si chiama Sainz" All'alba dei 50 anni Jacques Villeneuve come sempre non perde la sua onestà intellettuale. Dopo i test pre - stagionali e il GP ... Qui tra l'altro ci sarà il vero debutto al volante di una Rossa in ...

Jacques Villeneuve: "il vero pericolo per Leclerc è Sainz" Ne è convinto Jacques Villeneuve secondo il quale "per Charles il vero pericolo è Sainz. Carlos non è mai stato in una squadra così importante. Si è costruito nel tempo, arriva con grinta ed ...

Villeneuve: "Per Leclerc il vero pericolo è Sainz" Motorsport.com Italia Villeneuve: "Il vero pericolo di Leclerc? Si chiama Sainz" L'ex iridato nel 1997 con la Williams avverte la Ferrari: "Carlos è un pilota 'freddo'. A Imola si capiranno tante cose" ...

Jacques Villeneuve sui titoli di Hamilton: “Senna e Schumacher hanno vinto con macchine più deboli” Jacques Villeneuve il 9 aprile compie 50 anni e in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di tante tematiche inerenti alla Formula 1, ...

All'alba dei 50 anni Jacquescome sempre non perde la sua onestà intellettuale. Dopo i test pre - stagionali e il GP ... Qui tra l'altro ci sarà ildebutto al volante di una Rossa in ...Ne è convinto Jacquessecondo il quale "per Charles ilpericolo è Sainz. Carlos non è mai stato in una squadra così importante. Si è costruito nel tempo, arriva con grinta ed ...L'ex iridato nel 1997 con la Williams avverte la Ferrari: "Carlos è un pilota 'freddo'. A Imola si capiranno tante cose" ...Jacques Villeneuve il 9 aprile compie 50 anni e in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di tante tematiche inerenti alla Formula 1, ...