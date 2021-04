Villa Bagatti | prescrizione vicina

(Di giovedì 8 aprile 2021) di Stefania Totaro A due anni dalla sentenza del Tribunale di Monza, fissato il processo di appello voluto da Procura di Monza e Comune di Varedo contro l'assoluzione per la vendita per 6 milioni di ...

Lago di Como Le riprese si sono poi spostate sul Lago di Como. Sono i Comuni di Lenno e di Ossuccio a ospitare le riprese, in particolare l'interno di...
Le riprese si sono svolte negli esterni di Villa Loubenò, ex villa Beck Pecoz ... Sembra che alcune scene siano state girate al ristorante Il Salumaio, nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi. Il ...