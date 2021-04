VIDEO Golf, Masters Augusta 2021: Rory McIlroy sbaglia e colpisce il padre (Di giovedì 8 aprile 2021) Rory McIlroy ha concluso il proprio primo giro al Masters con lo score di +4, e dunque in 76 colpi. Non una bellissima situazione per il nordirlandese, autore di sei bogey e due birdie nel corso delle prime 18 buche e in una zona di classifica ancora non precisamente definita, ma che non lo tiene in alcun modo lontano dal taglio. L’episodio curioso, però, è un altro: sul par 4 della buca 7, infatti, McIlroy, per recuperare un colpo finito vicino agli alberi, finisce per dare alla pallina un effetto un po’ troppo a destra. In maniera del tutto rocambolesca, questa finisce per colpire il padre dell’ex numero 1 del mondo, Gerry, a una gamba. La velocità è ridotta, quindi nessuna conseguenza. Divertente lo scambio di battute tra Rory e il suo ormai storico caddie, Harry Diamond: “Quello ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021)ha concluso il proprio primo giro alcon lo score di +4, e dunque in 76 colpi. Non una bellissima situazione per il nordirlandese, autore di sei bogey e due birdie nel corso delle prime 18 buche e in una zona di classifica ancora non precisamente definita, ma che non lo tiene in alcun modo lontano dal taglio. L’episodio curioso, però, è un altro: sul par 4 della buca 7, infatti,, per recuperare un colpo finito vicino agli alberi, finisce per dare alla pallina un effetto un po’ troppo a destra. In maniera del tutto rocambolesca, questa finisce per colpire ildell’ex numero 1 del mondo, Gerry, a una gamba. La velocità è ridotta, quindi nessuna conseguenza. Divertente lo scambio di battute trae il suo ormai storico caddie, Harry Diamond: “Quello ...

