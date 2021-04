Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 17:45 (Di giovedì 8 aprile 2021) Viabilità DEL 8 APRILE 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA VIA LAURENTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VALLE CAIA, NEI PRESSI DI POMEZIA CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LO STESSO RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)DEL 8 APRILEORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA VIA LAURENTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VALLE CAIA, NEI PRESSI DI POMEZIA CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LO STESSO RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 04 - 2021 ore 16:30 ... PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL'EUR; SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ ...

Cerimonia a Sesto Campano in ricordo del Sovrintendente Poidomani. ... stava effettuando un servizio di scorta e viabilità all'Ambasciatore in Italia degli Stati Uniti d'... oggi entrambi appartenenti alla Polizia di Stato ed in servizio a Roma. Durante la cerimonia, cui ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL'EUR; SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ

stava effettuando un servizio di scorta e viabilità all'Ambasciatore in Italia degli Stati Uniti d'... oggi entrambi appartenenti alla Polizia di Stato ed in servizio a Roma. Durante la cerimonia, cui ...