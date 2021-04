Vettel rivela | ' Durante il lockdown ho fatto il contadino Il tema mi entusiasma'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Spostamenti limitati, contatti da evitare e routine da ridefinire. Questi sono stati i cambiamenti più significativi dell'emergenza Covid dal febbraio 2020 a oggi, in tutto il mondo. Anche in una ...

La Gazzetta dello Sport

Cosìha deciso di impiegare il suo tempo in maniera più costruttiva, dal suo punto di vista: 'Durante la prima chiusura, ho fatto uno stage in un'azienda agricola biologica. È un'idea che mi è ...... "Questa stagione ci sono davvero tante storie da seguire ", ciFederica Masolin , ... poi c'è il ritorno di Fernando Alonso , l'avventura di Sebastiancon l'Aston Martin e la Red Bull che ...Sebastian Vettel, lo scorso anno, ha trovato un modo decisamente inaspettato di occupare il proprio tempo durante il lockdown. Con la F1 ferma, Sebastian ha deciso di fare uno stage in una fattoria bi ...Il consigliere della Red Bull nonché scopritore del tedesco dice la sua sull'avvio complicato dell'ex ferrarista: "Vettel avrebbe dovuto prendere un anno di pausa dalla Formula 1 per capire le sue esi ...