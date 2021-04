Verso il voto, convocato per lunedì il tavolo del centrodestra (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«Come annunciato nei giorni scorsi, è nostra intenzione all’indomani della settima di Pasqua riprendere il dialogo per verificare la possibilità di mettere in piedi una coalizione di centrodestra che si ponga l’obiettivo di costituire l’alternativa all’amministrazione in carica alle prossime comunali. Con questo obiettivo è stato convocato il tavolo del centrodestra per lunedì 12 Aprile 2021 alle ore 19,00 presso l’Hotel Traiano. Oltre a Forza Italia sono stati chiamati a partecipare i vertici provinciali di Fratelli d’Italia, della Lega, di Alleanza di Centro e i vertici dell’associazione Benevento Libera. Ci auguriamo che possa essere la definitiva ripartenza di un dialogo che porterà alla costituzione di un’alleanza solida e di un programma ambizioso e serio di cui, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«Come annunciato nei giorni scorsi, è nostra intenzione all’indomani della settima di Pasqua riprendere il dialogo per verificare la possibilità di mettere in piedi una coalizione diche si ponga l’obiettivo di costituire l’alternativa all’amministrazione in carica alle prossime comunali. Con questo obiettivo è statoildelper12 Aprile 2021 alle ore 19,00 presso l’Hotel Traiano. Oltre a Forza Italia sono stati chiamati a partecipare i vertici provinciali di Fratelli d’Italia, della Lega, di Alleanza di Centro e i vertici dell’associazione Benevento Libera. Ci auguriamo che possa essere la definitiva ripartenza di un dialogo che porterà alla costituzione di un’alleanza solida e di un programma ambizioso e serio di cui, ...

