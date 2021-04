Valeria Marini pronta per il nuovo reality: i suoi saluti sono stellari (Di giovedì 8 aprile 2021) Il reality spagnolo Supervivientes quest’anno ha una star italiana pronta a dare spettacolo: Valeria Marini, in forma smagliante, ha presentato in una clip supergrintosa il suo outfit per la competizione.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilspagnolo Supervivientes quest’anno ha una star italianaa dare spettacolo:, in forma smagliante, ha presentato in una clip supergrintosa il suo outfit per la competizione.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ila_ciaravola : Per chi vuole seguire l'isola dei famosi in spagnolo(per vedere Valeria Marini) dovete sapere alcune cose 1- inizi… - marcorussanoo : No ma io sto già immaginando Valeria Marini mentre mostra el maglión a tutti i naufraghi, spettacolo annunciato ??… - avespartacus : RT @redazioneiene: La mamma di @ValeriaMariniVM è stata truffata o è una storia di sesso finita male? L’83enne mostra a Filippo Roma e @mar… - ornellamiranda8 : RT @problematica94: Voglio guardare supervivientes per Valeria Marini ed essere temuta come il Brasile al gfvip - zazoomblog : Valeria Marini il videomessaggio stellare in cui saluta la Spagna prima di Supervivientes: “Porto bikini selvaggi”… -