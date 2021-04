Valeria Marini a Supervivientes, l’Isola dei famosi spagnola (Di giovedì 8 aprile 2021) Valeria Marini è pronta a sbarcare in Spagna a Supervivientes (l’equivalente dell’Isola dei famosi). “Yo soy italiana ma amo la Spagna. Baci stellari!”, annuncia in un video virale. E in valigia c’è una stella di Hollywood e un bikini selvaggio. La Marini, stella assoluta della tv, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva dopo aver partecipato al primo Grande Fratello vip (quello a cui presero parte anche Malglioglio e Carmen Di Pietro) e alla penultima edizione. Valeria parte da single. Ma potrebbe innamorarsi. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche Palito Dominguín, che è la nipote di Lucia Bosè. E sembra che abbia deciso di portare sull’Isola un foulard che apparteneva alla Bosè, scomparsa lo scorso anno a causa del Covid. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)è pronta a sbarcare in Spagna a(l’equivalente deldei). “Yo soy italiana ma amo la Spagna. Baci stellari!”, annuncia in un video virale. E in valigia c’è una stella di Hollywood e un bikini selvaggio. La, stella assoluta della tv, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva dopo aver partecipato al primo Grande Fratello vip (quello a cui presero parte anche Malglioglio e Carmen Di Pietro) e alla penultima edizione.parte da single. Ma potrebbe innamorarsi. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche Palito Dominguín, che è la nipote di Lucia Bosè. E sembra che abbia deciso di portare sulun foulard che apparteneva alla Bosè, scomparsa lo scorso anno a causa del Covid. Si ...

