Vaccino nel Lazio, partono le prenotazioni per i cittadini di 63 e 62 anni: come prenotare online, da quando, dove andare e come fare (Di giovedì 8 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nel Lazio. Da sabato 10 aprile, a partire da mezzanotte, al via le prenotazioni per la fascia d’età 63 – 62 anni, cittadini nati nel 1958 e 1959. Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotaVaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (sul retro della tessera sanitaria). Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson a Roma e nel Lazio, ecco da quando: come prenotarsi e a chi spetta Ricordiamo che è possibile effettuare la prenotazione per tutte le fasce d’età attive anche attraverso l’App Salute Lazio. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione nel. Da sabato 10 aprile, a partire da mezzanotte, al via leper la fascia d’età 63 – 62nati nel 1958 e 1959. Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenota, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (sul retro della tessera sanitaria). Leggi anche:Johnson & Johnson a Roma e nel, ecco daprenotarsi e a chi spetta Ricordiamo che è possibile effettuare la prenotazione per tutte le fasce d’età attive anche attraverso l’App Salute. su Il Corriere ...

