Vaccino | De Luca | “Immunizzare tutti prima di riaprire attività economiche”

NAPOLI – "Fino a che non avremo immunizzato tutti i cittadini sarà difficile far partire le attività economiche. Tutti vorremmo accelerare i tempi delle riaperture, ma ieri abbiamo avuto 630 morti, è un bilancio di guerra. Dobbiamo stare attenti". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a margine di un incontro a Sant'Angelo dei Lombardi.LEGGI ANCHE: Covid, Salvini da Draghi: "Sei regioni potrebbero riaprire oggi, valutare dati" DE LUCA: "AIFA DECIDA SU SPUTNIK IN DUE SETTIMANE"

