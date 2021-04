Vaccino Covid, il successo della Gran Bretagna non c’entra con Brexit (Di giovedì 8 aprile 2021) No, non è vero che il governo di Boris Johnson è riuscito a vaccinare più del 50% della popolazione adulta (con i decessi in forte decrescita: 26 a Pasqua) perché il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea, anche se ai suoi ministri filo-Brexit piacerebbe farlo credere. Per prima cosa, l’anno scorso, al momento della firma degli accordi con le aziende produttrici, la Gran Bretagna aveva lasciato l’Ue ma si trovava ancora in un periodo di transizione, conclusosi solo all’inizio di quest’anno, ed era quindi ancora soggetta alla maggior parte delle norme dell’Ue. Secondariamente, anche se il Regno Unito fosse rimasto uno stato membro, avrebbe potuto fare a modo suo sui vaccini, come d’altronde qualsiasi altro stato membro dell’Unione Europea. Lo prevede la direttiva 2001/83/Ce del Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) No, non è vero che il governo di Boris Johnson è riuscito a vaccinare più del 50%popolazione adulta (con i decessi in forte decrescita: 26 a Pasqua) perché il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea, anche se ai suoi ministri filo-piacerebbe farlo credere. Per prima cosa, l’anno scorso, al momentofirma degli accordi con le aziende produttrici, laaveva lasciato l’Ue ma si trovava ancora in un periodo di transizione, conclusosi solo all’inizio di quest’anno, ed era quindi ancora soggetta alla maggior parte delle norme dell’Ue. Secondariamente, anche se il Regno Unito fosse rimasto uno stato membro, avrebbe potuto fare a modo suo sui vaccini, come d’altronde qualsiasi altro stato membro dell’Unione Europea. Lo prevede la direttiva 2001/83/Ce del Parlamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Francia: premier Castex, superate le 10 milioni di prime somministrazioni di vaccino anti - Covid Parigi, 08 apr 15:27 - La Francia ha superato i 10 milioni di prime inoculazioni di vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex,...

coronavirus: aggiornamento 8 aprile ...ha spiegato che nella regione diminuisce l'occupazione delle terapie intensive dedicate al Covid, ... Il commissario D'Angelo ha riferito che in Umbria il numero di somministrazioni di vaccino è pari a ...

Covid: Bersani a Draghi, 'basta attacchi a Speranza, Salvini gioca due parti in commedia' (2) (Adnkronos) - Quindi il terzo punto sulle politiche di sostegno all'economia con due punti principali: prorogare il blocco licenziamenti fino a che ...

