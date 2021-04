Vaccino AstraZeneca | Salmaso | “Rischio resta esiguo Molti farmaci che assumiamo hanno rischio più elevato”

(Di giovedì 8 aprile 2021) "Giusto che ci siano degli aggiustamenti a fronte di nuovi dati per ilanti-Covid di. Ma è necessario dare il giusto peso alle indicazioni, perché il. E il rapporto costo-beneficio favorevole per ilche, comprese le penicilline,unmolto più, ma ai vaccini viene richiesto un profilo di sicurezza più alto perché vengono dati alle persone sane". L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - umbriaOn : #Covid, #vaccino #Astrazeneca: le nuove #raccomandazioni - Pinosuma1 : RT @fattoquotidiano: ASTRAZENECA 'Dal vaccino l'umanità vuole non morire di Covid, giustamente, però vuole anche che il vaccino abbia effe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

'Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere. Da oggi l'inoculazione delè aperta alla platea dei 60 - 79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda'. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, ...Inoltre - avverta la Fondazione - si rischiano "ulteriori rallentamenti per le eventuali restrizioni e, soprattutto, le diffidenze individuali sul". Ritardo sulla protezione ..."Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere. Da oggi l'inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ...Solo il 4,7% della popolazione delle regioni ha avuto due dosi. Il sindaco di Napoli : «Su AstraZeneca è mancata autorevolezza: comprendo il disorientamento di chi è in lista» ...