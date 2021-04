Vaccino AstraZeneca: i sindacati scuola chiedono incontro urgente con i rappresentanti del Ministero (Di giovedì 8 aprile 2021) Una richiesta di incontro per evitare che le vicende legate al Vaccino AstraZeneca possano "ripercuotersi negativamente sugli esiti della campagna vaccinale" è stata inviata oggi al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione dai sindacati di categoria, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Cnfsal e Gilda Unams. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Una richiesta diper evitare che le vicende legate alpossano "ripercuotersi negativamente sugli esiti della campagna vaccinale" è stata inviata oggi al Capo di Gabinetto deldell'Istruzione daidi categoria, Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Cnfsal e Gilda Unams. L'articolo .

