Vaccino Astrazeneca da oggi agli over 60 Cosa cambia per la seconda dose

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cambio di passo nel piano di vaccinazione. Prima consigliato solo ai giovani, in quanto i dati evidenziavano una minore efficacia negli55, adesso l’uso delanti Covid-19 Vaxzevria diè raccomandato soloultrasessantenni. È quanto hanno annunciato il presidente del Consiglio superiore della sanità Franco Locatelli, il direttore generale di Aifa Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza nella conferenza stampa al termine di una giornata che ha visto il siero prodotto daal centro del dibattito europeo e nazionale. Locatelli ha, tuttavia, sottolineato che “non c’è al momento nessuna evidenza che suggerisca l’opportunità dire ilper la...

Ilresta approvato a partire dai 18 anni. Qui l'articolo completo .Da arma di salvezza anti Covid ad antidoto della discordia. Ilè finito nel tritacarne dell'opinione pubblica tra conclusioni poco definitive delle Agenzie internazionali del farmaco , informazioni cliniche non sempre trasparenti da parte del ...A chi gli domanda se esista effettivamente un rischio di trombosi collegato al vaccino AstraZeneca, Crisanti replica: “C’è un problema di percezione è chiaro, ma non mi stanco di ripetere che, anche ...AstraZeneca e trombosi, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con il suo Comitato consultivo sulla sicurezza dei vaccini ha definito "plausibile ma non confermato" un lega ...