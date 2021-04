Vaccino AstraZeneca agli over 60 anche in Italia | le parole di Figliuolo

(Di giovedì 8 aprile 2021)inildisarà consigliato per gli60. Per il commissario straordinarionon cambia il piano vaccinale. Nella conferenza stampa di ieri, a sorpresa l’Ema non ha imposto limitazioni sull’utilizzo deldi. Infatti il siero potrà continuare ad essere somministrato a tutta la popolazione, con l’Ente Regolatore L'articolo proviene da Inews.it.

'Gli effetti collaterali avversi del? Solo talmente rari che è stato impossibile scoprirli finché non sono state immunizzate milioni di persone'. Per questo il virologo del policlinico Gemelli, Roberto Cauda, invita a ...'Abbiamo appena finito una lunga riunione con il governo - ha detto - e per ilc'è bisogno di chiarezza . Qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità di fare un nuovo piano ...Roma, 7 aprile 2021 - Sul caso del vaccino Astrazeneca - dopo l'approfondimento dell'Ema - cosa ha deciso di fare l'Italia? Si allinea alla posizione dell'Unione europea di predil ...Astrazeneca è sicuro per gli over 60? "Anche alla luce delle valutazioni di Ema e Aifa – dice il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli – il vaccino AstraZeneca è sicuro, ...