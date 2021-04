Vaccino anti-Covid, la Regione Lombardia: “Apriamo ai 70enni perché adesione 75-79 anni è inferiore al previsto. La causa è Astrazeneca” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Apriamo ai 70enni perché l’adesione della fascia tra i 75 e i 79 anni, dopo un primo giorno molto promettente, è inferiore al previsto. E la causa è Astrazeneca”. Lo ha detto il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. “Se un 80enne rifiuta un Vaccino Astrazeneca non sappiamo nemmeno noi come comportarci. È un problema. Ci stiamo pensando, per ora lo mettiamo in coda” ha aggiunto. “Sono preoccupato per i prossimi giorni in cui chiudiamo gli over 80 e iniziamo i disabili e domiciliari – ha detto – Il rischio di qualche scivolone c’è, ma poi si aprirà la partita più agevole delle fasce anagrafiche”. “Da ieri gli over 80 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “ail’della fascia tra i 75 e i 79, dopo un primo giorno molto promettente, èal. E la”. Lo ha detto il direttore generale al Welfare di, GiovPavesi. “Se un 80enne rifiuta unnon sappiamo nemmeno noi come comportarci. È un problema. Ci stiamo pensando, per ora lo mettiamo in coda” ha aggiunto. “Sono preoccupato per i prossimi giorni in cui chiudiamo gli over 80 e iniziamo i disabili e domiciliari – ha detto – Il rischio di qualche scivolone c’è, ma poi si aprirà la partita più agevole delle fasce anagrafiche”. “Da ieri gli over 80 ...

