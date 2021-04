Vaccino agli italiani in Serbia: come funziona (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ possibile ricevere il Vaccino anti-Covid in Serbia: basta compilare il relativo modulo e si può anche scegliere quale siero farsi inoculare Nonostante le promesse del Commissario all’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, e dei responsabili governativi, si riscontrano ancora enormi criticità nell’approvvigionamento vaccinale tanto che l’obiettivo delle 500 mila vaccinazioni al giorno al momento è fuori portata. Tuttavia a offrire una sponda agli italiani che vorrebbero immunizzarsi ma che non possono farlo a causa della penuria della “materia prima” è la Serbia che vaccina anche i cittadini stranieri che si trattengono nel Paese balcanico solo il tempo strettamente necessario per la somministrazione. LEGGI ANCHE –> Eurostat, il Covid ha ridotto l’aspettativa di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ possibile ricevere ilanti-Covid in: basta compilare il relativo modulo e si può anche scegliere quale siero farsi inoculare Nonostante le promesse del Commissario all’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, e dei responsabili governativi, si riscontrano ancora enormi criticità nell’approvvigionamento vaccinale tanto che l’obiettivo delle 500 mila vaccinazioni al giorno al momento è fuori portata. Tuttavia a offrire una spondache vorrebbero immunizzarsi ma che non possono farlo a causa della penuria della “materia prima” è lache vaccina anche i cittadini stranieri che si trattengono nel Paese balcanico solo il tempo strettamente necessario per la somministrazione. LEGGI ANCHE –> Eurostat, il Covid ha ridotto l’aspettativa di ...

