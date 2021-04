Vaccini, Tajani “Autorità regolatorie evitino messaggi contraddittori” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Le agenzie del farmaco di Amsterdam e di Roma e gli scienziati non devono dare messaggi contraddittori ai cittadini, al fine di non compromettere le campagne vaccinali”. Lo dice all’Italpress il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. mac/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) “Le agenzie del farmaco di Amsterdam e di Roma e gli scienziati non devono dareai cittadini, al fine di non compromettere le campagne vaccinali”. Lo dice all’Italpress il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio. mac/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Antonio_Tajani : L'Italia deve diventare autonoma e deve iniziare a produrre #vaccini. I ritardi sono causati da errori del governo… - Antonio_Tajani : Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze!La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subapp… - Italpress : Vaccini, Tajani “Autorità regolatorie evitino messaggi contraddittori” - CorriereCitta : Vaccini, Tajani “Autorità regolatorie evitino messaggi contraddittori” - Anghel145100261 : @Antonio_Tajani @forza_italia Mancano gli studi di fattibilita' per tenere aperti. La gente vuole lavorare. Non ele… -