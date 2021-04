Vaccini over 60, già 58mila le adesioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Anche tra gli over 60 sono numerose le adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid. La fascia d’eta tra i 60 e i 69 anni poteva infatti fare la pre-adesione a partire da questa mattina sul portale “Il Piemonte ti vaccina”. Questa mattina era stato segnalato qualche rallentamento nel funzionamento della piattaforma tanto che le opposizioni in Consiglio regionale avevano lamentato il disservizio. “58mila piemontesi over 60 hanno già aderito alla piattaforma, che è perfettamente funzionante dalla mattinata di oggi, come annunciato” hanno invece replicato dalla Regione. “Basta strumentalizzare su temi così delicati”, aggiungono le stessi fonti della Regione. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 aprile 2021) Anche tra gli60 sono numerose lealla campagna vaccinale anti-Covid. La fascia d’eta tra i 60 e i 69 anni poteva infatti fare la pre-adesione a partire da questa mattina sul portale “Il Piemonte ti vaccina”. Questa mattina era stato segnalato qualche rallentamento nel funzionamento della piattaforma tanto che le opposizioni in Consiglio regionale avevano lamentato il disservizio. “piemontesi60 hanno già aderito alla piattaforma, che è perfettamente funzionante dalla mattinata di oggi, come annunciato” hanno invece replicato dalla Regione. “Basta strumentalizzare su temi così delicati”, aggiungono le stessi fonti della Regione. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

fattoquotidiano : #vaccini: over 80 in fila al gelo. Sul Fatto di domani l'ennesimo flop della Lombardia - SusannaCeccardi : Giani ha chiesto scusa. Ha detto che gli errori si possono fare e sulla vicenda dei mancati vaccini agli over 80 se… - sole24ore : Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - sabrina07062011 : RT @CassioMagistris: Vaccini: Fontana, entro domenica prima dosi a tutti over 80 SE NN AVESSE I SOLDI NEI PARADISI FISCALI, SE NN FOSSE STA… - CassioMagistris : Vaccini: Fontana, entro domenica prima dosi a tutti over 80 SE NN AVESSE I SOLDI NEI PARADISI FISCALI, SE NN FOSSE… -