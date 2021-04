Vaccini, Moderna: risposta immunitaria per almeno 6 mesi (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Il vaccino anti Covid sviluppato da Moderna fornisce una copertura contro il virus almeno per 6 mesi. È quanto ha sostenuto la stessa casa produttrice in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. L’analisi si basa sui risultati ottenuti su 33 adulti sani che hanno partecipato allo studio di fase 1 del vaccino, mentre prosegue il lavoro per verificare che la persistenza anticorpale permane oltre i 6 mesi e se un eventuale richiamo sia in grado di estendere durata ed efficacia contro le varianti virali emergenti. “Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino Covid-19 – ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna – Questo ci dà ulteriore fiducia nella ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Il vaccino anti Covid sviluppato dafornisce una copertura contro il virusper 6. È quanto ha sostenuto la stessa casa produttrice in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. L’analisi si basa sui risultati ottenuti su 33 adulti sani che hanno partecipato allo studio di fase 1 del vaccino, mentre prosegue il lavoro per verificare che la persistenza anticorpale permane oltre i 6e se un eventuale richiamo sia in grado di estendere durata ed efficacia contro le varianti virali emergenti. “Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6dopo la seconda dose del nostro vaccino Covid-19 – ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di– Questo ci dà ulteriore fiducia nella ...

