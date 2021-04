Vaccini ma anche la ventilazione dei luoghi chiusi. Così batteremo il Covid (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per rientrare nelle scuole, negli uffici, nei ristoranti o nei teatri è necessaria la gestione del rischio, con dinamiche che sono anche ingegneristiche, non solo mediche”. A un anno dallo scoppio della pandemia, il vaccino appare come la via maestra per contenerla, ma la lotta contro il Covid non si può condurre solo negli ospedali e nei laboratori. I contagi avvengono nella quasi totalità all’interno di ambienti chiusi, l’aria che lì ci circonda è il canale utilizzato dal virus per propagarsi, il controllo di quell’aria - da affidare agli ingeneri che la studiano - può riportarci alla normalità Così come la intendevamo. “Deve cambiare l’approccio sugli ambienti chiusi. Non possiamo delegare la responsabilità a chi indossa le mascherine, ma a chi si occupa della ventilazione in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per rientrare nelle scuole, negli uffici, nei ristoranti o nei teatri è necessaria la gestione del rischio, con dinamiche che sonoingegneristiche, non solo mediche”. A un anno dallo scoppio della pandemia, il vaccino appare come la via maestra per contenerla, ma la lotta contro ilnon si può condurre solo negli ospedali e nei laboratori. I contagi avvengono nella quasi totalità all’interno di ambienti, l’aria che lì ci circonda è il canale utilizzato dal virus per propagarsi, il controllo di quell’aria - da affidare agli ingeneri che la studiano - può riportarci alla normalitàcome la intendevamo. “Deve cambiare l’approccio sugli ambienti. Non possiamo delegare la responsabilità a chi indossa le mascherine, ma a chi si occupa dellain ...

Advertising

CarloCalenda : La Puglia è la peggiore regione sui vaccini secondo l’indice YouTrend. Qui sono anche accaduti i casi più assurdi d… - martaottaviani : La questione per me è molto semplice. Sui #Vaccini non possiamo fidarci di Paesi come #Russia e #Cina abituati a me… - NicolaPorro : ?? Anche in Abruzzo i #magistrati s’imbucano per i #vaccini, i dati per le #riaperture sono tutti pasticciati, la… - RenatoCapretti1 : @DiReddito Se Draghi non è capace di acquistare i vaccini al di fuori dell'unione europea, acquistando molti mi… - Stella01961507 : @ragipsoylu Gli effetti collaterali dei vaccini genici sperimentali possono arrivare anche dopo 10 anni. Non essere così sicuro ... -