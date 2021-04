Vaccini | Lombardia | al via da oggi prenotazioni per over 70

(Di giovedì 8 aprile 2021) "Da stamani sono iniziate leper iper tutti i lombardi dai 70 anni in avanti". Ad annunciare questo anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal consulente per ...

"Da stamani sono iniziate le prenotazioni per iper tutti i lombardi dai 70 anni in avanti". Ad annunciare questo anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal consulente per la campagna vaccinale Guido Bertolaso (l'apertura ...... Provincia Autonoma di Trento, Marche, Valle d'Aosta, con una punta del 60% in. Sul ... Risulta consegnato quasi il 90% deiattesi, 'anche se - sottolinea il presidente di 'Gimbe', Nino ...E’ quanto emerge dal rapporto aggiornato della Fondazione Gimbe sulla campagna vaccinale. Ecco i numeri di sintesi: Al 7 aprile (aggiornamento ore 15.58) hanno completato il ciclo vaccinale con la sec ...08 APR - Nei numeri del Covid uno su tutti rimane il più importante, la mortalità. Ci dice che in Italia di Covid oggi si continua a morire molto di più che in altri Paesi. I morti al giorno x milione ...