Vaccini | l’attacco di Draghi | «Con che coscienza si salta la fila?» E sulle riaperture | «Più facili nelle Regioni avanti con le somministrazioni»

«La prima cosa sono le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts. La raccomandazione è usare il vaccino per coloro che hanno più di 60 anni». Il giorno dopo le dichiarazioni dell'Ema sulla presenza di un legame tra i casi di trombosi e AstraZeneca, il premier Mario Draghi interviene in conferenza stampa per chiarire come proseguirà la campagna vaccinale italiana. Ieri l'Aifa ha deciso di raccomandarne l'uso solo per gli over 60. «Quello che deve attirare la nostra attenzione è che il rischio di decessi è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione è che bisogna vaccinare subito la popolazione più anziana», ha dichiarato Draghi chiarendo come presto ci sarà una direttiva da parte del commissario Figliuolo per avere una strategia unica a livello regionale. «Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60-70 anni», ha dichiarato. «Con che coscienza si salta la fila?». E sulle riaperture: «Più facili nelle Regioni avanti con le somministrazioni».

