Vaccini, in Liguria stop alle categorie prioritarie under 60: per le prenotazioni ora vale solo l'età (Di venerdì 9 aprile 2021) La Regione ha recepito la direttiva del generale Figliuolo per dare la precedenza alla vaccinazione delle fasce più anziane. Pronto anche il calendario per immunizzare le persone della fascia tra i 65 e i 69 anni: gli appuntamenti da giovedì

