Vaccini in azienda, "Italcementi: pronti anche per familiari e figli maggiorenni" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il protocollo è stato firmato, Ministero della Salute, Inail e organizzazioni sindacali hanno dato il via libera perché le aziende possano vaccinare i propri dipendenti. Secondo l'intesa, le aziende predisporranno un piano aziendale all'azienda Sanitaria di riferimento specificando il numero di Vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all'azienda Sanitaria la necessaria programmazione dell'attività di distribuzione. Possono così prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori che decideranno di aderire volontariamente. Bergamo non si fa attendere. Italcementi ha già dato disposizione: la sede al Kilometro Rosso diventerà un ...

