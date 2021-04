Vaccini in azienda, come aderire e come funziona il protocollo (PDF) (Di giovedì 8 aprile 2021) Somministrazione e punti di vaccinazione anche nelle aziende, nei luoghi di lavoro. come rende noto l’Inail, è stato sottoscritto ieri il protocollo con le parti sociali e la somministrazione riguarderà “tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’Inail”. L’adesione sarà su base volontaria. Vaccini in azienda: ecco come funziona Il nuovo protocollo è articolato in 16 punti e precisa che “le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, ai datori di lavoro e ai titolari. All’atto della presentazione del piano di vaccinazione aziendale, il datore di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Somministrazione e punti di vaccinazione anche nelle aziende, nei luoghi di lavoro.rende noto l’Inail, è stato sottoscritto ieri ilcon le parti sociali e la somministrazione riguarderà “tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’Inail”. L’adesione sarà su base volontaria.in: eccoIl nuovoè articolato in 16 punti e precisa che “le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, ai datori di lavoro e ai titolari. All’atto della presentazione del piano di vaccinazionele, il datore di ...

