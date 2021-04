Vaccini | ' furbetti' Biella | raffica di avvisi garanzia

(Di giovedì 8 aprile 2021)di, una sessantina, per i 'del vaccino' a. Tra questi qualche dirigente, avvocati e commercialisti, ma anche il commissario dell'Asl Diego Poggio, il direttore ...

Avvisi di garanzia, una sessantina, per i 'furbetti del vaccino' a Biella. Tra questi qualche dirigente, avvocati e commercialisti, ma anche il commissario dell'Asl Diego Poggio, il direttore sanitario e quello amministrativo. A inizio gennaio,...Lo riporta il quotidiano La Stampa.