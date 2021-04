Vaccini, Corte europea dei diritti dell’uomo: “Legittimo l’obbligo per i bambini”. Respinto il ricorso di alcuni genitori in Repubblica Ceca (Di giovedì 8 aprile 2021) l’obbligo di vaccinazione per i bambini per nove malattie, tra cui il morbillo, il tetano, l’epatite B, la pertosse e la poliomielite, non rappresenta una violazione dei diritti umani. Lo ha stabilito una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che ha analizzato il ricorso di diversi genitori che si sono opposti all’obbligo dell’immunizzazione dei propri figli deciso dalla Repubblica Ceca, pena l’esclusione da scuola e multe per le famiglie. Misure simili, si legge nelle motivazioni della Corte che fa capo al Consiglio d’Europa (che non è un organo dell’Unione europea), potrebbero essere “necessarie in una società democratica”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)di vaccinazione per iper nove malattie, tra cui il morbillo, il tetano, l’epatite B, la pertosse e la poliomielite, non rappresenta una violazione deiumani. Lo ha stabilito una sentenza delladeidi Strasburgo che ha analizzato ildi diversiche si sono opposti aldell’immunizzazione dei propri figli deciso dalla, pena l’esclusione da scuola e multe per le famiglie. Misure simili, si legge nelle motivazioni dellache fa capo al Consiglio d’Europa (che non è un organo dell’Unione), potrebbero essere “necessarie in una società democratica”. ...

