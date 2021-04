Vaccini a San Mariano, Betti e Volpi replicano: 'Nessun caso, vi spieghiamo il lavoro quotidiano e il rispetto dei protocolli' (Di giovedì 8 aprile 2021) ... il caso del Palazzetto di San Mariano: distanziamento limitato e aree di attesa senza buonsenso 7 aprile 2021 Le segnalazioni e le testimonianze raccolte da Perugiatoday.it sul centro vaccinale di ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 8 aprile 2021) ... ildel Palazzetto di San: distanziamento limitato e aree di attesa senza buonsenso 7 aprile 2021 Le segnalazioni e le testimonianze raccolte da Perugiatoday.it sul centro vaccinale di ...

Advertising

RaiNews : #UrbietOrbi, il #Papa: 'Guerre e arsenali in pandemia sono scandalo'. Nel messaggio di #Pasqua Bergoglio esorta anc… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 per categoria in Italia: > 80: 4046785 Op. san./sociosan.: 3089697 Ospiti RSA: 577519 Pers.… - GenovaOnline : Vaccini, prima notte di somministrazioni nel polo di San Benigno - PaoloRMbtm : Una marea di gente in questi giorni sta tentando di raggiungere la sua dose. Ieri mattina l'ospedale San Gerardo Ve… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vaccini, inaugurato l'hub notturno a San Benigno -