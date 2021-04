Vaccini, a Ischia al via il 16 aprile: obiettivo 3mila persone al giorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – E’ il 16 aprile la data individuata per il via alla campagna di vaccinazione di massa sull’isola d’Ischia. In video conferenza, il direttore Generale dell’Asl Napoli 2 ha incontrato i sindaci e le associazioni di categoria del mondo alberghiero spiegando l’intenzione di partire con le vaccinazioni dal 16 aprile. Lo rende noto il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Si sta pensando anche ad un terzo hub vaccinale a Lacco Ameno presso il Parco Termale Negombo e l’obiettivo è quello di vaccinare 2.500/3.000 persone al giorno. Sull’isola arriveranno 30 medici a cui si aggiungerà anche personale che dovrà occuparsi dell’anamnesi e di altre fasi della vaccinazione. Il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ il 16la data individuata per il via alla campagna di vaccinazione di massa sull’isola d’. In video conferenza, il direttore Generale dell’Asl Napoli 2 ha incontrato i sindaci e le associazioni di categoria del mondo alberghiero spiegando l’intenzione di partire con le vaccinazioni dal 16. Lo rende noto il sindaco diEnzo Ferrandino. Si sta pensando anche ad un terzo hub vaccinale a Lacco Ameno presso il Parco Termale Negombo e l’è quello di vaccinare 2.500/3.000al. Sull’isola arriveranno 30 medici a cui si aggiungerà anche personale che dovrà occuparsi dell’anamnesi e di altre fasi della vaccinazione. Il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, a #Ischia al via il 16 aprile: obiettivo 3mila persone al giorno ** - RdiMilano : @VittorioBanti Ho appena sentito in radio di isole italiane 'zone bianche' tipo capri Ischia da proteggere con vacc… - bizcommunityit : In Campania si litiga per la vaccinazione di massa a Ischia, Capri e Procida - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Vaccini: il 15 aprile al via campagna di massa ad Ischia - - crociangelini : RT @GenCar5: Non mi sembrava una grande idea quella di @VincenzoDeLuca di vaccinare tutti gli abitanti delle isole di Capri, Ischia e Proci… -