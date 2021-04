Vaccinazioni anti-Covid, falsi messaggi via Whatsapp. La Asl Rm1: Attenzione alle fake news (Di giovedì 8 aprile 2021) Da qualche ora qualcuno sta utilizzando Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea tra le più usate, per inviare un messaggio di natura falsa, che inviterebbe le persone a inviare dati personali a una mail. Il motivo? La vaccinazione contro il Covid-19. Leggi anche: Ricoverato per un ictus, prende il Covid in ospedale: 76enne muore dopo giorni di calvario. La furia della famiglia: ‘Vogliamo risposte’ La segnalazione della ASL Roma1 La ASL Roma1, attraverso un post sulla pagina ufficiale di Facebook, poi ricondiviso da “Salute Lazio”, ha lanciato la segnalazione della fake news. Sottolineando che, appunto, si tratta di una notizia falsa e non di una comunicazione ufficiale della ASL. Inoltre ha invitato “i residenti della Regione Lazio a fare molta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Da qualche ora qualcuno sta utilizzando, l’app distica istantanea tra le più usate, per inviare uno di natura falsa, che inviterebbe le persone a inviare dati personali a una mail. Il motivo? La vaccinazione contro il-19. Leggi anche: Ricoverato per un ictus, prende ilin ospedale: 76enne muore dopo giorni di calvario. La furia della famiglia: ‘Vogliamo risposte’ La segnalazione della ASL Roma1 La ASL Roma1, attraverso un post sulla pagina ufficiale di Facebook, poi ricondiviso da “Salute Lazio”, ha lanciato la segnalazione della. Sottolineando che, appunto, si tratta di una notizia falsa e non di una comunicazione ufficiale della ASL. Inoltre ha invitato “i residenti della Regione Lazio a fare molta ...

