“Vaccinazioni a rilento, ad oggi immunizzato solo il 6% della popolazione” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il dato nazionale aggiornato ad oggi, 8 aprile 2021, indica che sono state consegnate 15.568.730 fiale di vaccino e ne sono state somministrate 11.850.555, circa il 76% delle dosi totali a disposizione. Delle quantità di vaccino previste al 31 marzo, mancano all’appello ancora 1.361.400 dosi di AstraZeneca, che anzichè 5.350.000 fiale, ne ha consegnate ad oggi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il dato nazionale aggiornato ad, 8 aprile 2021, indica che sono state consegnate 15.568.730 fiale di vaccino e ne sono state somministrate 11.850.555, circa il 76% delle dosi totali a disposizione. Delle quantità di vaccino previste al 31 marzo, mancano all’appello ancora 1.361.400 dosi di AstraZeneca, che anzichè 5.350.000 fiale, ne ha consegnate adL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgrRai : #COVID19, in #Sardegna vaccinazioni a rilento, la regione ultima in classifica insieme alla #Campania secondo la fo… - NicolaPorro : Il #lockdown moltiplica i poveri, #Speranza ha 'l'animo sereno', ma intanto le vaccinazioni sugli anziani vanno a r… - VitoIacovelli : RT @Cartabellotta: ??Le #Regioni spingono per riaprire ??Siamo tutti stanchi e provati dalla #pandemia ??I contagi scendono lentamente ??Ospeda… - Terenzia74 : RT @TgrRai: #COVID19, in #Sardegna vaccinazioni a rilento, la regione ultima in classifica insieme alla #Campania secondo la fondazione @GI… - carlamartamari : RT @TgrRai: #COVID19, in #Sardegna vaccinazioni a rilento, la regione ultima in classifica insieme alla #Campania secondo la fondazione @GI… -