Usa, Trump e le manie presidenziali: spunta una replica dello Studio Ovale nella sua residenza in Florida (Di giovedì 8 aprile 2021) Fosse accaduto in Italia, probabilmente a Donald Trump avrebbero dato del rosicone, per usare un’espressione al limite del vernacolare. L’ex presidente Usa, dopo la disfatta alle elezioni presidenziali che hanno visto trionfare l’avversario dem Joe Biden, ha ritenuto di non dover perdere quell’aura di solennità acquisita durante gli anni della presidenza. Da qui l’idea di costruire nella sua residenza di Mar-a-Lago, il resort in Florida dove Trump si è trasferito dopo aver abbandonato New York, una riproduzione quasi fedele dello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. La foto è stata pubblicata da Stephen Miller, considerato un sobillatore alla stregua di Steve Bannon, specie in materia di politiche ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Fosse accaduto in Italia, probabilmente a Donaldavrebbero dato del rosicone, per usare un’espressione al limite del vernacolare. L’ex presidente Usa, dopo la disfatta alle elezioniche hanno visto trionfare l’avversario dem Joe Biden, ha ritenuto di non dover perdere quell’aura di solennità acquisita durante gli anni della p. Da qui l’idea di costruiresuadi Mar-a-Lago, il resort indovesi è trasferito dopo aver abbandonato New York, una riproduzione quasi fedeledella Casa Bianca a Washington. La foto è stata pubblicata da Stephen Miller, considerato un sobillatore alla stregua di Steve Bannon, specie in materia di politiche ...

