Usa, sparatoria nel South Carolina: ci sono diversi morti e feriti (Di giovedì 8 aprile 2021) Tragedia quella avvenuta nella notte a Rock Hill, piccolo paese nel South Carolina. Una sparatoria ha coinvolto diversi cittadini La notizia è stata resa nota poco fa dalla polizia su Twitter: questa notte c’è stata l’ennesima sparatoria negli Usa, questa volta nel South Carolina. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, il tutto sarebbe successo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tragedia quella avvenuta nella notte a Rock Hill, piccolo paese nel. Unaha coinvoltocittadini La notizia è stata resa nota poco fa dalla polizia su Twitter: questa notte c’è stata l’ennesimanegli Usa, questa volta nel. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, il tutto sarebbe successo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - RaiNews : Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delle vittime era un famoso chirur… - Bianca34874951 : RT @RaiNews: Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delle vittime era un famoso chirurgo della zo… - Christianzu76 : Nuova sparatoria in Usa: in South Carolina un uomo entra in una casa e uccide i nonni, due nipotini e un 39enne… -