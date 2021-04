USA | Biden “cancella” Trump | più tasse a ricchi e imprese

(Di giovedì 8 aprile 2021) Numeri “monstre”: oltre 2.000 miliardi di dollari (prima costola del maxi progetto che ne stanzia complessivamente oltre 4000) che getteranno le basi della nuova America grazie ad una serie di investimenti spalmati nell’arco di otto anni in grandi opere come strade, ponti, alta velocità, completamento della banda larga, ammodernamento della rete elettrica e di quella idrica. “Dobbiamo ricostruire l’America. È poderoso, sì, e audace sì… e possiamo farlo”. Con queste parole il Presidente degli Stati Uniti Joeillustra l’American Jobs Plan.ROMPE TABU’– Un piano ambizioso e costoso che passa per la strada stretta e piena di ostacoli dell’aumento della pressione fiscale su grandi società e multinazionali attraverso un doppio binario: innalzamento dell’aliquota dal 21 al 28% e tassazione dei profitti guadagnati ...

Biden ha confermato che il piano verrà finanziato da un aumento delle tasse sulle aziende fino al 28%, sottolineando tuttavia di essere pronto a negoziare sulla sua proposta. In via separata, il Presidente prevede investimenti per incentivi, colonnine e mezzi a zero emissioni