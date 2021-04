Ursula von der Leyen senza sedia ad Ankara: schiaffo di Erdogan all’Europa (Di giovedì 8 aprile 2021) Una mossa studiata a tavolino oppure uno sgarbo davvero inqualificabile? Quello che è accaduto ieri ad Ankara dove la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è rimasta senza sedia, costretta poi a sedersi sul sofà rispetto al Presidente turco Erdogan e al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, seduti istituzionalmente su due sedie, ha messo sicuramente in moto un caso diplomatico di non poco conto. In quanto accaduto possiamo vedere non solo un gesto assolutamente irrispettoso di una carica istituzionale come quella ricoperta della von der Leyen, ma anche un messaggio tra le righe da parte di Erdogan all’Europa. Chi ha bollato questo fatto come una dimenticanza da parte del Presidente della Turchia, pensa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Una mossa studiata a tavolino oppure uno sgarbo davvero inqualificabile? Quello che è accaduto ieri addove la Presidente della Commissione Europeavon derè rimasta, costretta poi a sedersi sul sofà rispetto al Presidente turcoe al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, seduti istituzionalmente su due sedie, ha messo sicuramente in moto un caso diplomatico di non poco conto. In quanto accaduto possiamo vedere non solo un gesto assolutamente irrispettoso di una carica istituzionale come quella ricoperta della von der, ma anche un messaggio tra le righe da parte di. Chi ha bollato questo fatto come una dimenticanza da parte del Presidente della Turchia, pensa ...

alexbarbera : La vicenda della poltrona mancata a Ursula von der Leyen dimostra che la vita si risolve in poche e decisive scelte… - StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - marcodimaio : Ancora una dimostrazione del ruolo della donna nella #Turchia di #Erdogan: Ursula Von der Leyen considerata solo a… - brongosalvatore : RT @Moonlightshad1: perché Erdogan non ha offerto la sedia a Ursula von der Leyen destinandole un posto sul divano, dove lei peraltro è rim… - thevscientist : RT @Una_Gioia_Mai: Il messaggio di Erdogan, lasciando Ursula von der Leyen senza sedia è: 'Qui in Turchia e per me le donne non possono ess… -