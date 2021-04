Uomini e Donne oggi 8 aprile 2021: la tronista Samantha e il nuovo corteggiatore Bohgan, ecco cosa vedremo in tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Il dating show condotto da Maria De Filippi torna come sempre su Canale 5 con tantissime sorprese. Scopriamo assieme le anticipazioni della puntata di oggi, 8 aprile, grazie alle rivelazioni de Il vicolo delle News. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Giacomo Czerny (per via dei momenti con Carolina e Martina) sarà la volta di Samantha Curcio. La tronista si confronterà con due ragazzi nuovi, tra i quali anche Bohgan un ex tentatore di Temptation Island. La scelta delle uscite di Samantha scatenerà la reazione di Alessio e tra i due nascerà un battibecco. Samantha poi si confronterà con un altro corteggiatore Giulio, la loro esterna è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di! Il dating show condotto da Maria De Filippi torna come sempre su Canale 5 con tantissime sorprese. Scopriamo assieme le anticipazioni della puntata di, 8, grazie alle rivelazioni de Il vicolo delle News. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Giacomo Czerny (per via dei momenti con Carolina e Martina) sarà la volta diCurcio. Lasi confronterà con due ragazzi nuovi, tra i quali ancheun ex tentatore di Temptation Island. La scelta delle uscite discatenerà la reazione di Alessio e tra i due nascerà un battibpoi si confronterà con un altroGiulio, la loro esterna è ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - xailurophiIe : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… - fulgentesV : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… -