Uomini e Donne | lo sgarbo di Tina Cipollari a Maria De Filippi | il motivo

La storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, torna a parlare del suo ormai prossimo matrimonio con Vincenzo Ferrara e rivela un particolare che non mancherà di sollevare polemiche: Maria De Filippi non sarà la sua testimone. Ecco perchè Torna il sereno nella vita affettiva di Tina Cipollari, la popolare opinionista di Uomini e Donne il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La vamp di Viterbo, presente in trasmissione dal 2001 con l'interruzione del periodo 2004-2008, dopo un periodo di burrasca e rottura é tornata a progettare il matrimonio con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

