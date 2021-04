Uomini e Donne, Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci: “Pensavo si fosse sentito male, sono andata a casa sua e ho visto tutto” (Di giovedì 8 aprile 2021) Poco più di un mese fa l’ex dama di Uomini e Donne Barbara De Santi aveva portato alla luce la relazione con Maurizio Guerci, il cavaliere che aveva precedentemente intessuto un rapporto passionale con Gemma Galgani. Ora il fulmine a ciel sereno: i due si sono lasciati perché lui l’ha tradita. A raccontarlo è stata Barbara stessa al quotidiano Il Giorno. “Con Maurizio è tutto finito, ho scoperto che ha un’altra. Io mi fidavo di lui e credevo davvero nella nostra storia, tanto che, contro i miei principi, gli ho offerto un’altra chance. Gli ho detto che se avesse passato la Pasqua con me lo avrei perdonato“. Tuttavia Maurizio le ha risposto di essere innamorato di lei, ma di non poter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Poco più di un mese fa l’ex dama diDeaveva portato alla luce la relazione con, il cavaliere che aveva precedentemente intessuto un rapporto passionale con Gemma Galgani. Ora il fulmine a ciel sereno: i due silasciati perché lui l’ha. A raccontarlo è statastessa al quotidiano Il Giorno. “Confinito, ho scoperto che ha un’altra. Io mi fidavo di lui e credevo davvero nella nostra storia, tanto che, contro i miei principi, gli ho offerto un’altra chance. Gli ho detto che se avesse passato la Pasqua con me lo avrei perdonato“. Tuttaviale ha risposto di essere innamorato di lei, ma di non poter ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - _SimonePalmieri : @lauraboldrini Allora per la parità di genere voglio un algoritmo che indivuda i tweet contro gli uomini gne gne gn… - RobertoScolari5 : RT @GiovanniToti: Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divisa va a… -