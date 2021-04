Uomini e donne: anticipazioni oggi 8 aprile. Doppia delusione (Di giovedì 8 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne, in onda oggi, giovedì 8 aprile 2021? Chi si accomoderà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi? Pare che i protagonisti siano Samantha Curcio, tronista del Trono Classico, e Luca Cenerelli, cavaliere del Trono Over. Samantha Curcio, tronista del Trono Classico di Uomini e donne, dovrebbe essere una dei protagonisti della nuova puntata del dating Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di, in onda, giovedì 82021? Chi si accomoderà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi? Pare che i protagonisti siano Samantha Curcio, tronista del Trono Classico, e Luca Cenerelli, cavaliere del Trono Over. Samantha Curcio, tronista del Trono Classico di, dovrebbe essere una dei protagonisti della nuova puntata del dating Articolo completo: dal blog SoloDonna

