Un’opinione che non è solo un’opinione La “normalità” degli stereotipi di genere in Italia

(di Manuela Stranges, Prof.ssa di Demografia, Dipartimento di Economia Statistica e Finanza "Giovanni Anania", Università della Calabria; Direttivo Centro di Women's Studies "Milly Villa", Unical) Quando si parla di violenza contro le donne non si può ignorare il contesto culturale nel quale tali comportamenti violenti trovano origine. Esiste infatti un filo «rosso» – apparentemente invisibile, nonostante sia sotto gli occhi di tutti e sia da sempre al centro del dibattito femminista – che lega alcuni comportamenti ritenuti innocui, come ad esempio una battuta sessista, alle molestie, alla violenza sessuale, alla violenza fisica, fino al femminicidio. Tale filo rosso è la cultura patriarcale, con il suo pervasivo corollario di stereotipi di genere che abbiamo interiorizzato e che accettiamo e perpetuiamo – o subiamo – ogni giorno.

