Unione Europea sotto (Cyber) attacco! Si volge lo sguardo a Oriente (Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuna violazione, fortunatamente. Ma l'attacco c'è stato, quanto basta per destare preoccupazione. La scorsa settimana una serie di istituzioni dell'Unione Europea, compresa la Commissione del Vecchio Continente, è stata colpita dagli hacker. Unione Europea (Adobe Stock)Lo rivela Bloomerg. E la notizia viene confermata direttamente da un portavoce dell'UE: "Un certo numero di organismi dell'UE ha subito un incidente di sicurezza informatica nella propria infrastruttura". L'analisi forense dell'incidente è ancora nella sua fase iniziale, quindi sarebbe troppo presto per fornire altre significative informazioni sulla natura del Cyber Attack. Unione Europea, Cyber-Attack: due indizi non faranno una prova. Ma… Hacker White Hat (Adobe ...

