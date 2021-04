Un’anomalia nei muoni trovata al Fermilab potrebbe segnare l’inizio di una nuova fisica (Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto: Reidar Hahn, Fermilab)Non si comportano come previsto. Sono le minuscole particelle subatomiche chiamate muoni e studiate nell’ambito dell’esperimento Muon g-2, coordinato dal Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) e che vede la collaborazione internazionale di 200 ricercatori di 35 istituzioni, tra cui anche l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). E che finalmente mostra i suoi primi risultati tanto attesi: nel nuovo studio, appena pubblicato su Physical Review Letters, i ricercatori hanno riportato i primi risultati dell’esperimento e osservato come i muoni disobbediscono alle leggi della fisica, e in particolare al Modello standard. Una scoperta, quindi, che suggerisce l’esistenza di forze e particelle che sono ancora sconosciute al mondo della scienza. ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto: Reidar Hahn,)Non si comportano come previsto. Sono le minuscole particelle subatomiche chiamatee studiate nell’ambito dell’esperimento Muon g-2, coordinato dal Fermi National Accelerator Laboratory () e che vede la collaborazione internazionale di 200 ricercatori di 35 istituzioni, tra cui anche l’Istituto nazionale dinucleare (Infn). E che finalmente mostra i suoi primi risultati tanto attesi: nel nuovo studio, appena pubblicato su Physical Review Letters, i ricercatori hanno riportato i primi risultati dell’esperimento e osservato come idisobbediscono alle leggi della, e in particolare al Modello standard. Una scoperta, quindi, che suggerisce l’esistenza di forze e particelle che sono ancora sconosciute al mondo della scienza. ...

Advertising

pazzoperrep : Coronavirus Story (460) 28 marzo 2020 'Il nefasto primato mondiale degli Usa nei contagi si accompagna a un’altra… - AlexGiudetti : RT @HANIA243474887: Non so se vi è chiaro, ma nei dati ufficiali sui nuovi positivi, c'è un'anomalia non da poco, il totale dei positivi gi… - alonelikeadog : RT @HANIA243474887: Non so se vi è chiaro, ma nei dati ufficiali sui nuovi positivi, c'è un'anomalia non da poco, il totale dei positivi gi… - marialauraloi : RT @HANIA243474887: Non so se vi è chiaro, ma nei dati ufficiali sui nuovi positivi, c'è un'anomalia non da poco, il totale dei positivi gi… - Marti490 : C’è stata un anomalia nei dati di ieri erano 650 i positivi non 807..oggi neanche 500..Mah. Guarda caso le anomalie… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’anomalia nei Ricavi in nero se il titolare “sopporta” le spese ma la cassa è in rosso Euroconference NEWS