Una Vita, anticipazioni spagnole: Santiago scopre una scottante verità (Di giovedì 8 aprile 2021) Ad Una Vita, come annunciano le anticipazioni spagnole, sta per arrivare una clamorosa svolta per quanto concerne il personaggio di Santiago Becerra. L'uomo è arrivato ad Acacias convocato da Genoveva con lo scopo di separare Marcia e Felipe e ha fatto credere a tutti di essere il legittimo marito della Sampaio. Tuttavia, con il passare del tempo, la brasiliana si è resa conto che l'uomo le stesse nascondendo qualcosa di importante mettendo addirittura in discussione la sua vera identità. E proprio dopo le insistenze e le accuse di Marcia, il Becerra getterà la maschera confessando di averla ingannata fin dal primo momento in quanto lui non è il vero Santiago, ma il suo fratello gemello, Israel. Marcia rimarrà scioccata da questa rivelazione, ma non dirà niente a nessuno, nemmeno a Felipe, dal ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 aprile 2021) Ad Una, come annunciano le, sta per arrivare una clamorosa svolta per quanto concerne il personaggio diBecerra. L'uomo è arrivato ad Acacias convocato da Genoveva con lo scopo di separare Marcia e Felipe e ha fatto credere a tutti di essere il legittimo marito della Sampaio. Tuttavia, con il passare del tempo, la brasiliana si è resa conto che l'uomo le stesse nascondendo qualcosa di importante mettendo addirittura in discussione la sua vera identità. E proprio dopo le insistenze e le accuse di Marcia, il Becerra getterà la maschera confessando di averla ingannata fin dal primo momento in quanto lui non è il vero, ma il suo fratello gemello, Israel. Marcia rimarrà scioccata da questa rivelazione, ma non dirà niente a nessuno, nemmeno a Felipe, dal ...

