Una sedia vuota al centro della Camera: la protesta di Beatrice Lorenzin in segno di solidarietà a von der Leyen – Le foto (Di giovedì 8 aprile 2021) «Un’offesa a tutte le donne e all’Ue, perché offendere von der Leyen significa offendere l’Europea e quello che essa rappresenta sul tema dei diritti umani e delle donne». Con queste parole la deputata del Pd Beatrice Lorenzin ha commentato l’episodio che ha visto il presidente turco Erdogan non lasciare una sedia alla presidente della Commissione Ue, durante l’incontro ad Ankara del 6 aprile scorso. In segno di protesta, l’ex-ministra della Salute, ha lasciato una sedia vuota al centro dell’Aula della Camera, che è stata subito dopo rimossa da un assistente parlamentare. WhatsApp-Image-2021-04-08-at-12.50.31 WhatsApp-Image-2021-04-08-at-12.50.29 ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) «Un’offesa a tutte le donne e all’Ue, perché offendere von dersignifica offendere l’Europea e quello che essa rappresenta sul tema dei diritti umani e delle donne». Con queste parole la deputata del Pdha commentato l’episodio che ha visto il presidente turco Erdogan non lasciare unaalla presidenteCommissione Ue, durante l’incontro ad Ankara del 6 aprile scorso. Indi, l’ex-ministraSalute, ha lasciato unaaldell’Aula, che è stata subito dopo rimossa da un assistente parlamentare. WhatsApp-Image-2021-04-08-at-12.50.31 WhatsApp-Image-2021-04-08-at-12.50.29 ...

Advertising

matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - Rinaldi_euro : Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL metten… - michele_sibio : @GassmanGassmann Quando ha visto una sola sedia ha accelerato il passo - Cosi49Cosimo : RT @fattoquotidiano: Sedia negata a von der Leyen, il Pd mette una poltrona vuota al centro della Camera. Lorenzin: “Offesa all’Europa e al… -