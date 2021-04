Una foto su Twitter svela il 'nuovo studio ovale' di Trump: tanti i simboli... (Di giovedì 8 aprile 2021) Trovata un'altra strada per far vedere che lui è ancora vivo e vegeto. Donald Trump è stato cacciato da Twitter ma una foto comparsa sul profilo del suo più stretto collaboratore Stephen Miller lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Trovata un'altra strada per far vedere che lui è ancora vivo e vegeto. Donaldè stato cacciato dama unacomparsa sul profilo del suo più stretto collaboratore Stephen Miller lo ha ...

Advertising

ItalianAirForce : #AccaddeOggi L’8 aprile 1992 il G.91R del 2° Stormo effettuava il suo ultimo volo. In foto il velivolo, in una spec… - MediasetTgcom24 : Usa, una foto su Twitter svela il nuovo studio di Donald Trump | Ma a far discutere è la bottiglia di Coca Cola… - simone_paciello : L’amicizia in una foto: #isola - jerryru34062156 : Opera, Sindaco arrestato, Fusco (Lega), distribuivo le mascherine destinate agli operatori sanitari ai suoi parenti… - c4lamity_ : @NiallOfficial facciamoci una foto cosi amo -